“Regime van Assad ontwikkelt nieuwe chemische wapens”

“Het Syrische regime ontwikkelt mogelijk nieuwe chemische wapens”, dat zeggen anonieme officials binnen de Trump-administratie. Zij verwijzen daarvoor naar een recente, veronderstelde chemische aanval in Oost-Ghouta die volgens Washington vermoedelijk het werk was van “het Syrische regime”.

De VN en Syrië spraken in 2013 af dat het programma om chemische wapens te ontwikkelen zou worden stopgezet. De wapens die er wél nog waren, werden in 2014 overhandigd aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW. Dat gebeurde na een van de ergste gifgasaanvallen ooit in het land.

Maar, zo klinkt het in het Witte huis, het is hoogstwaarschijnlijk dat Syrië nog een hele voorraad aan chemische wapens heeft bijgehouden.

Bovendien lijkt het er ondanks dat akkoord nu op dat Bashar al-Assad, de president van Syrië, toch weer chemische wapens aan het ontwikkelen is. Meer nog: het zouden meer gesofisticeerde wapens zijn dan voordien. Dat vermoedt de VS na een nieuwe aanval met chemische wapens afgelopen maand op een gebied dat in handen is van de rebellen. Daarbij kwamen 20 burgers om het leven, waaronder een aantal kinderen.

Volgens één van die hooggeplaatste functionarissen uit de regering-Trump sluiten de Verenigde Staten niet uit, (nieuwe) bombardementen in Syrië uit te voeren in het geval in het land weer een chemische aanval plaatsvindt die aan Damascus toegeschreven kan worden. Washington wil absoluut in Syrië aanwezig blijven opdat of totdat president Bashar al-Assad van de macht is verdreven.

Deze week nog raakte bekend dat de gifgasaanval in Idlib in 2013 het werk van het Syrisch regime bleek te zijn.