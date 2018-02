In een klas in een middelbare school in Los Angeles zijn vijf studenten neergeschoten. Een 15-jarige jongen en meisje zijn in kritieke toestand, 3 andere mensen zijn met lichte verwondingen afgevoerd. Dat schrijven verschillende lokale media. Bij de Sal Castro Middle School in de binnenstad van Los Angeles is ondertussen een andere studente gearresteerd.

Om 8.55 uur lokale tijd klonk er een salvo van schoten in de Sal Castro Middle School. “Twee studenten zijn neergeschoten en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, zei politiecommissaris Julie Spry van LAPD. “De jongen kreeg een schot in zijn hoofd, het meisje werd geraakt in haar pols.” Momenteel zouden de twee tieners buiten levensgevaar zijn.

Drie andere mensen zijn ook afgevoerd naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Studente schiet twee 15-jarigen neer in klaslokaal in Los Angeles. “Deze slachtoffers hebben leeftijden tussen 11 en 30 jaar oud”, aldus Spry. Twee uur lang was de school afgezet en mocht niemand binnen of buiten. Voorlopig geven ze nog geen andere informatie vrij over de omstandigheden van de schietpartij.

De hoofdverdachte is een tiener. Het meisje is gearresteerd, het wapen in beslag genomen. Het is nog niet bekend wat de relatie was tussen de vermoedelijke dader en haar slachtoffers. Er zouden nog andere jongeren meegenomen zijn naar het politiebureau voor ondervraging. De agenten zijn niet meer op zoek naar andere daders. “De situatie is onder controle”, aldus LAPD.

#LAPD Five people injured, 3 injuries are not caused by the shooting. 2 are shooting victims. There is 1- 15yr old boy in critical condition, and 1- 15yr girl in stable condition. Weapon is in custody. — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 1, 2018