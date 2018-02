Door ergste droogte in een eeuw komt er straks geen water meer uit de kraan in Kaapstad: nog 74 dagen, en dan staan ze met 4 miljoen kurkdroog

Nog even, en Kaapstad en zijn vier miljoen inwoners zitten zonder water. Door de ergste droogte in een eeuw staan de waterreservoirs zo goed als droog. Ze zaten in de Zuid-Afrikaanse stad al op rantsoen, en gisteren is dat rantsoen nog eens bijna gehalveerd. “Geen gazon is nog groen, geen zwembad is nog vol”, zegt Vlaming Marc Machtelinckx daar. “De oogsten zullen slecht zijn en het voedsel peperduur. Dan beginnen de problemen pas echt.”