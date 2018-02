Mireille Gram, die haar tweelingdochters probeerde te vermoorden, heeft de gevangenis verlaten

Mireille Gram, de 51-jarige Kipling-erfgename uit Schoten die haar tweelingdochters probeerde te vermoorden, heeft zopas de gevangenis verlaten. Mireille Gram kreeg deze morgen een forse strafvermindering.

De vervoegde vrijlating komt niet als een verrassing. Aanvankelijk was Mireille Gram veroordeeld tot veertien jaar cel. Maar deze morgen legde de beroepsrechtbank haar een mildere straf op: slechts vijf jaar waarvan vier jaar effectief. Er is geen onmiddellijke aanhouding bevolen, waardoor Mireille Gram meteen vrijkomt.

Afscheidsbrieven

In september 2015 probeerde Mireille Gram haar tweelingdochters te vermoorden. Ze had afscheidsbrieven geschreven en trok om 2 uur ’s nachts naar de kamer van de meisjes die toen 14 jaar oud waren.

Toen de moeder de eerste dochter de keel trachtte over te snijden, werd het meisje wakker. Zij en haar zus konden hun moeder overmeesteren. Ze konden wegvluchten en de politie verwittigen. Toen die aankwam, liet Mireille Gram zich makkelijk overmeesteren.

Mireille Gram is de dochter van de stichter van het Kipling-imperium, de rugzakken met het aapjes-logo. Haar vader Tony Gram liet haar op een bepaald moment mee het bedrijf leiden. Maar Mireille Gram was een labiele vrouw. Zeker na haar echtscheiding. Ze moest zelfs een tijd in een instelling worden opgenomen.

Altruïstische kindermoord

Haar dochters verklaarden dat hun moeder vaak twee weken lang onafgebroken in bed bleef liggen. “Ze wou niet meer leven”, verklaarde advocaat John Mees. “Maar ze wilde haar kinderen niet alleen op deze slechte wereld achterlaten. Het college van psychiaters spreekt daarom van een poging tot altruïstische kindermoord. Ze wilde haar kinderen een hoop lijden besparen.”

Foto: Joris Herregods