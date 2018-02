Vier burgemeesters kruipen in hun pen: “Beste VRT, wij willen óók op tv tijdens Ronde van Vlaanderen”

“We zijn ‘Dorp van de Ronde’ en dan komen we niet eens op tv. Vorig jaar was het al van dat, maar geen tweede keer.” De burgemeesters van Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem schreven een brief naar de VRT met de vraag om hun stad of gemeente dit keer wél te tonen tijdens de Ronde van Vlaanderen. “Als je 20.000 euro neertelt, mag je toch in beeld komen?”

“Vorig jaar had een vereniging hier iets voorbereid. Zoiets wat je ook al eens in de Tour de France ziet: mensen vormen een figuur en dan komt dat mooi in beeld vanuit de helikopter. Maar het kwam niet ...