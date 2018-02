Mireille Gram krijgt forse strafvermindering in beroep en meteen op vrije voet gesteld: “Kinderen zullen contactverbod eisen”

Behoorlijk verbaasd en verontrust. Zo reageert de familie van Mireille Gram (51) op de plotse vrijlating van de Kiplingerfgename uit de gevangenis van Antwerpen, gisterenavond. Dat laatste is het gevolg van de milde straf die ze eerder op de dag in beroep toegemeten kreeg: vijf jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel in plaats van de veertien jaar in eerste aanleg; “Het noopt haar kinderen ertoe om meteen een contactverbod te eisen”, zegt de advocaat van de tweeling.