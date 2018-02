Hartverscheurende getuigenis van bergbeklimster die gered kon worden: “Mijn partner kon niet meer zien, bloedde uit zijn mond, maar ik moest hem achterlaten”

De Franse bergbeklimster die afgelopen weekend kon gered worden van de ‘Killer Mountain’ heeft vanuit het ziekenhuis haar verhaal gedaan over wat er zich op die berg heeft afgespeeld. Een hartverscheurend verhaal, want de vrouw werd gedwongen om haar klimpartner achter te laten.

De 37-jarige Elisabeth Revol kon zondag gered worden van de Nanga Parbat. Die 9e hoogste berg ter wereld wordt ook wel eens de Killer Mountain genoemd.

Foto: AP

In een interview met het Franse persagentschap AFP zegt ze hoe ze zich herinnert dat reddingswerkers haar, via radioapparatuur, hadden aangemaand om haar verzwakte en bloedende metgezel, de Poolse klimmer Tomek Mackiewicz, achter te laten en alleen verder te gaan om gered te kunnen worden. “Het was vreselijk en heel pijnlijk”, zegt ze daarover.

Revol was de eerste vrouw die de berg kon bedwingen zonder een zuurstofmasker of een begeleidende sherpa. “Maar we zijn nauwelijks op de top geweest”, vertelt ze. “We waren daar amper een seconde en we moesten ons alweer naar beneden haasten.” Dat was wegens de slechte weersomstandigheden.

Ook Mackiewicz had geen zuurstofmasker op. “Na een tijdje zei hij dat hij niet meer kon zien. Tegen dat de nacht viel, had hij een oogontsteking gekregen. Terwijl hij zich aan mijn schouders vastklampte, begonnen we de gevaarlijke afdaling in de duisternis. Op een bepaald moment kon hij niet meer ademen. Hij nam daarom de bescherming af die hij voor z’n mond en neus had hangen tegen de koude. Hij begon te bevriezen. Zijn neus werd wit, daarna ook zijn handen en voeten.”

“Bloed uit zijn mond”

De twee probeerden te slapen in een gletsjerspleet. Maar de toestand van Mackiewicz verslechterde steeds. “Hij begon zelfs bloed in zijn mond te krijgen”, zegt Revol. Dat is mogelijk een teken van een opeenhoping van te veel vocht in het lichaam, een van de ergste stadia van hoogteziekte.

Tomek Mackiewicz Foto: Reuters

Revol had al meerdere berichten gestuurd naar reddingswerkers. Die hadden haar gezegd dat ze moest afdalen naar 6.000 meter. Dat lukte niet met Mackiewicz, die al te fel verzwakt was. De reddingswerkers hadden haar gezegd dat ze dan alleen de afdeling moest maken. “Ik heb Tomek gezegd dat de helikopter laat in de middag zou aankomen, en dat ik dus naar beneden moest. Maar ik zei hem ook dat ze hem zullen komen halen.”

De hulpverleners kwamen echter niet die middag. Elisabeth Revol moest dus nog een nacht doorbrengen in een andere gletsjerspleet. Ze had geen tent of slaapzak meer, die had ze achtergelaten bij haar Poolse klimpartner omdat hij dat meer zou nodig hebben.

Foto: AFP

Hallucinaties

Tijdens de nacht kreeg Elisabeth hallucinaties. “Het leek of mensen me warme thee kwamen brengen. En een van die ingebeelde mensen vroeg me of ik in ruil voor die thee mijn schoenen kon uitdoen. Ik heb dat ook gedaan. Toen ik ’s ochtends wakker werd, had ik enkel nog een sok aan. Mijn schoenen waren verdwenen.” Elisabeth bleek al 5 uur haar schoenen niet meer aan te hebben. Haar voeten waren intussen ernstig bevroren.

Uiteindelijk kwam er toch een helikopter, maar die kon niet landen door een te sterke wind. Omdat Elisabeth absoluut wou vermijden dat ze nog een nacht in een gletsjer moest doorbrengen, daalde ze verder af, zonder schoenen en met natte handschoenen. Ze slaagde erin om rond 3 uur ’s ochtends een van de basiskampen te bereiken, waar ze werd opgevangen door reddingsbergbeklimmers die naar haar op zoek waren gegaan.

Amputatie?

De koude nachten in de sneeuw hebben intussen wel hun tol geëist. Elisabeth werd overgebracht naar een ziekenhuis in Frankrijk, maar daar moet nu nog bepaald worden of haar handen en voeten al dan niet zullen geamputeerd moeten worden. Mogelijk werden die namelijk te erg aangetast door bevriezing.

Maar ze leeft nog. Voor Tomas Mackiewicz komt alle hulp wellicht te laat. Hij werd nog steeds niet gevonden. De plaats waar hij zou moeten liggen, kon nog niet bereikt worden. De kans hem nog levend terug te vinden, is volgens reddingswerkers zo goed als onbestaande.

De 8.126 meter hoge Nanga Parbat, of Killer Mountain, ligt in het Pakistaanse gedeelte van de Himalaya. De beklimming ervan staat te boek als bijzonder gevaarlijk.