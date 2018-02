Kompany: “Misschien hak ik nog voor het WK al knoop door over toekomst bij Rode Duivels”

Kondigt Vincent Kompany in de komende maanden aan dat hij na het WK in Rusland stopt als Rode Duivel? Het zou zomaar kunnen. Nadat de 31-jarige oud-kapitein van onze nationale voetbalploeg vorig jaar al aangaf dat Rusland waarschijnlijk zijn laatste kunstje als international zou zijn, zei hij in een gesprek met Sporza misschien voor het WK al ”een duidelijke beslissing” te zullen maken.“Ik zou er graag mijn hele leven bij zijn, maar ik moet realistisch zijn.”

Blessures. Wie aan Vincent Kompany denkt, kan er moeilijk buiten. De centrale verdediger lag de voorbije jaren meer in de lappenmand dan hem lief was. Het is een rode draad in zijn carrière geworden. “Dat is uiteraard frustrerend”, vertelde hij.

“Maar ik heb altijd moeten knokken. Ik heb al blessures sinds mijn 14e. Toen moest ik geopereerd worden aan mijn meniscus en was mijn carrière ook al zogezegd in gevaar.”

“Als ik door al dat blessureleed heen moet voor een paar prijzen, is dat maar zo”

Zou Kompany dan niet beter stoppen? Zijn getergde lichaam rust gunnen en er geen topsport meer proberen uitslepen? Geen sprake van, antwoordde hij alle criticasters. “Ik heb heel wat opgeofferd om op dit niveau te geraken. Als ik door al dit blessureleed heen moet om nog een paar prijzen in de lucht te kunnen steken, is dat maar zo.”

Het jeugdproduct van Anderlecht zegt zich geen zorgen te maken. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2019 en nog steeds het gevoel dat hij Manchester City wat kan bijdragen. “Als je probleemloos kunt meetrainen bij een van de beste ploegen ter wereld, dan stel ik mij niet te veel vragen.”

“De Rode Duivels? Ik moet realistisch zijn”

In oktober 2017 gaf Kompany al aan dat de kans groot is dat hij na het WK in Rusland stopt als Rode Duivel. Het duurt niet lang meer voor hij zijn beslissing bekendmaakt, zegt hij.

“Het is niet zo dat ik de Duivels wil opgeven. Ik zou er graag mijn hele leven bij zijn. Maar ik moet realistisch zijn. Ik kan maar een bepaald aantal matchen per seizoen aan. Misschien hak ik nog voor het WK al de knoop door over mijn toekomst bij de nationale ploeg.”