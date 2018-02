Dortmund nam afscheid van de kleurrijke, naar Arsenal vertrokken Pierre-Emerick Aubameyang, maar in Duitsland zijn ze nu al in de wolken met zijn vervanger, Michy Batshuayi. Is het enthousiasme of is het spot? Feit is dat boulevardblad Bild al een portfolio publiceerde van de kleren die Batsman in zijn garderobe heeft. Toegegeven, de Rode Duivel heeft een opvallende smaak.