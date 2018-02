Pornovideo’s met ‘celebrities’ massaal van het internet gehaald

Pornovideo’s die gebruikmaakten van een nieuwe software om het originele gezicht van een pornoactrice te vervangen door dat van een bekende actrice worden weer verwijderd van het internet door de service die de software aanbood.

Een gratis tool van Gfycat maakte het relatief eenvoudig om gezichten op videobeelden te vervangen. De ontwikkelaar zegt dat die FakeApp al meer dan 100.000 keer werd gedownload. De app maakt gebruik van een soort van algoritme waarbij honderden foto’s van een bekende actrice of een populaire zangeres worden geanalyseerd. Op basis van die kunstmatige intelligentie wordt daarna wordt het gezicht van de celebrity gebruikt in echte pornovideo’s. Het resultaat daarvan wordt ‘deepfakes’ genoemd.

Sommige van die video’s waren overduidelijk fake, maar intussen kwamen er ook pornovideo’s op het internet waarbij het veel minder duidelijk was dat het gezicht dat te zien was op de beelden, niet het gezicht was van de echte actrice.

De ‘deepfakes’ kwamen terecht op sociale deelsites als Reddit. Daar werden ze echter veelvuldig bekritiseerd. De beelden werden vaak ook als aanstootgevend beschouwd. Daarom besliste Gfycat nu om een heel groot deel van die ‘deepfakes’ te verwijderen. “Onze servicevoorwaarden stellen ons in staat om inhoud te verwijderen die we aanstootgevend vinden. Wij verwijderen deze inhoud actief”, klonk het bij Gfycat in een korte verklaring.

Privacy?

Mogelijk volgt er ook nog een juridisch staartje. Veel celebrities zouden al advies hebben ingewonnen om na te gaan of ze een klacht kunnen indienen, bijvoorbeeld voor schending van de privacy. Al is er geen weg die verbiedt om valse porno te maken. Bovendien is het ook lastig om te zeggen dat jouw privacy is geschonden als het lichaam dat op de video’s te zien is, niet het jouwe is.

Merkel vervangen door Trump

De app werd overigens niet alleen gebruikt om pornografisch materiaal te bewerken. Zo werd die ook gebruikt om het gezicht van Angela Merkel bijvoorbeeld te vervangen door dat van Donald Trump. Of door het gezicht van de Amerikaanse acteur Nicolas Cage overal te laten opduiken.