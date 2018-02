Moet Fellaini worden geopereerd en staat hij zo maanden aan de kant?

Marouane Fellaini kent vandaag de resultaten van de kniescan die hij onderging. De Rode Duivel werd woensdagavond acht minuten na zijn invalbeurt tegen Tottenham al vervangen met een blessure. De middenvelder van Manchester United liep in oktober een scheur op in de mediale band van zijn knie en is sindsdien op de sukkel.

Het is al de derde keer dat de blessure opspeelt en dat na een herstel waarvoor hij zijn tijd nam. Het is echter nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure deze keer is. Vandaag moet beslist worden of er al dan niet wordt overgegaan tot een operatie. Feit is dat Fellaini sinds oktober slechts één keer startte en 90 minuten volmaakte en voor het overige slechts invaller was.