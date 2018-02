CLUBNIEUWS. Korte nacht en lange nabespreking bij Club Brugge, Genk is blij met vierde keuze

Van een kater na een korte nacht gesproken. De spelers van Club Brugge, die woensdagnacht pas omstreeks 1.45 uur arriveerden in het Brugse, werden na de 4-1-pandoering op Sclessin al om 10 uur op Jan Breydel verwacht voor een recuperatietraining en de debriefing na de match. Supporters van Genk zijn niet onverdeeld tevreden over de winteraanwinsten Ibrahima Seck, maar vooral Dieumerci Ndongala. Toch zijn ze bij het bestuur tevreden, hoewel de flankspelers slechts vierde keuze was. En welke winteraankopen verschijnen dit weekend meteen in de basis? Uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge: Kapitein Vormer laat zich wegvoeren in geblindeerd busje

Dat er een hartig woordje gesproken zou worden na de non-prestatie had aanvoerder Ruud Vormer woensdagavond al aangegeven. De spelers en de staf hielden effectief een grondige nabespreking, waarin iedereen zijn zegje mocht doen. De uitlooptraining voor de invallers, die gepland stond om 11.30 uur, begon dan ook een dik halfuur later. Wat er effectief gezegd werd, blijft binnenskamers. Wel zeker is dat voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert de groep lieten begaan en de spelers niet op hun plichten kwamen wijzen. Bij het bestuur klinkt het dat de groep sterk genoeg is om zichzelf te corrigeren. Na de training verlieten Vanaken, Clasie, Vossen en co. het stadion met bedrukte gezichten. Kapitein Vormer had geen zin in de perslenzen en liet zich zelfs wegvoeren in een geblindeerd busje.

Gisteren werkten de reserven van Standard-Club een veldtraining af. Ook Dennis, Wesley en Mitrovic, alledrie ingevallen op Sclessin, trainden mee. Refaelov (spierblessure) en Poulain (adductoren) zijn nog niet voldoende hersteld van hun blessures. Nieuwkomers Diatta en Scholz tekenden present. Brodic trekt op uitleenbasis naar het Italiaanse Catania Calcio uit de Serie C. Bij Roeselare kon hij voor de winterstop geen potten breken.(jve)

KRC Genk: Blij met Ndongala, ook al was die vierde keuze

Supporters van Genk zijn niet onverdeeld tevreden over de winteraanwinsten Ibrahima Seck, maar vooral Dieumerci Ndongala. De Congolese flankspeler werd zowel bij AA Gent als Standard doorgestuurd en wordt nu voor zo’n 250.000 euro gehuurd. CEO Patrick Janssens wijst op het mislopen van Krépin Diatta – naar Club –, de Ghanees Joseph Plainstil en de Nigeriaan Etebo. “We blijven onderzoeken of Paintsil in de volgende transferperiode wel haalbaar is. Bij Diatta wisten we perfect wat de voorwaarden waren om hem binnen te halen, we hebben als club beslist om het niet te doen. De komst van Etebo sprong af door woordbreuk van de voorzitter van Feirense.”

“Intussen bereikten we wel een akkoord met Dieumerci Ndongala. Twee weken geleden al. Die deal konden we activeren op het moment dat wij dat wilden. Zelfs vlak voor het sluiten van de transfermarkt. Dat betekent niet dat wij niet achter de komst van Ndongala staan. Integendeel. We hebben in zijn Charleroi-periode verschillende pogingen ondernomen om hem binnen te halen. Omdat het een aantrekkelijke speler is met snelheid en een actie, die vaak de achterlijn haalt. Het type dat we zochten dus.”

Karelis traint vanaf vandaag opnieuw met de groep. De Griekse aanvaller, die tijdens de winterstage werd getroffen door een longembolie, onderging gisteren een laatste controlescan. Verder heette het dat de blessure van Berge en Trossard complex is. De club wil geen risico’s lopen en zal hun trainingsintensiteit opvoeren van zodra dit kan. Het herstel van Heynen verloopt goed. Hij zit op schema voor de behandeling van zijn kruisbandblessure.(mg)

Antwerp: Siani meteen in de ploeg?

Er was gisteren nog geen uitsluitsel over de speelgerechtigdheid van Susic en Siani. Maar Antwerp heeft er goede hoop op dat het vandaag nog in orde komt. Wie weet, krijgt Siani meteen een basisplaats. Hij is alvast mee op afzondering getrokken. Susic zit nog niet in de kern, hij heeft nog een conditionele achterstand weg te werken. Sinds deze week trainen de langdurig geblesseerden Rodrigues, Batubinsika en Arslanagic weer met de groep.(gegy)

AA Gent: Voorbereid op winters weekend

AA Gent trekt dit weekend naar de Oostkantons. Als we de weermannen en -vrouwen mogen geloven, belooft het een winterse trip te worden voor de Buffalo’s, die morgenochtend vertrekken naar Eupen. Na de partij zullen de spelers van Yves Vanderhaeghe trouwens overnachten op het oefencomplex in Oostakker.(ssg)

KV Kortrijk: Eerste training Palmer Brown

De nieuwe centrale verdediger Erik Palmer Brown trainde gisteren voor het eerst mee. In principe is hij speelgerechtigd tegen STVV. Lepoint blesseerde zich opnieuw aan de enkel en kreeg een infiltratie. Kovacevic traint nog met de B-kern. De staf wacht op zijn excuses. De Boeck kent vandaag zijn strafmaat in beroep nadat hij naar de tribune vloog tegen Genk. Zaterdag na de match op Stayen rijdt de groep weer naar Kortrijk.(kv)

KV Mechelen: Mera haakt af voor Anderlecht

KV Mechelen kan tegen Anderlecht niet rekenen op wintertransfer Germán Mera. De Colombiaanse verdediger kampt met een verrekking aan de adductoren en is zeker out voor de match van zondag. Ook Uros Vitas (knie) werd gisteren uit voorzorg van het trainingsveld gehouden. Laurens Paulussen trainde voor de tweede dag op rij mee met de groep en lijkt wel speelklaar te raken.(thst)

KV Oostende:Gano traint apart, Ndenbe valt uit

Custovic zag op training belofte Ndenbe uitvallen. Hij liep een blessure op aan de knie. Een scan moet uitwijzen hoe ernstig zijn blessure is, al zag het er niet goed uit. Gano trainde apart, maar raakt normaal gezien fit voor Lokeren. De aanvaller had lichte hinder. Rezaeian sloot weer aan bij de groep. Musona en Capon bleven aan de kant en komen normaal zondag niet in actie. Nieuwkomer Nkaka trainde voor de eerste keer mee.(jve)

Waasland-Beveren: Van Damme meteen in de selectie

Joachim Van Damme is na een tweejarige schorsing voor cocaïne weer speelgerechtigd. De middenvelder zit meteen in de selectie. “Joachim heeft een interessant profiel, zeker voor de match tegen Antwerp”, vertelt Vermant. “Hij voegt lengte en kopkracht toe aan ons elftal.” Cools, die sukkelt met de voet, valt daardoor uit de selectie. Er is ook al een plaats voor nieuwkomers Niels Verburgh en Louis Verstraete. Daam Foulon, een andere nieuwkomer, zit nog niet in de selectie.(whb)

Zulte Waregem: Bossut, Coopman, Kaya of Harbaoui speler van de maand

Zoals elke maand kan er weer gestemd worden op de Record Bank Speler van de Maand bij Zulte Waregem. De genomineerden zijn dit keer doelman Sammy Bossut (foto), middenvelders Sander Coopman en Onur Kaya en spits Hamdi Harbaoui. Er kan tot en met 14 februari gestemd worden.(jcs)