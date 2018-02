Werknemers renoveren treinen in gifwolk: NMBS voor rechter

De NMBS moet zich volgende week voor de correctionele rechtbank verantwoorden omdat tientallen werknemers werden blootgesteld aan het giftige chroom-6. Die stof kwam vrij bij de renovatie van oude treintoestellen. De aanklacht van de arbeidsauditeur luidt onder meer onopzettelijke slagen en verwondingen en het niet nemen van preventiemaatregelen.

Tussen 2014 en 2016 werden 50 tot 100 werknemers van de NMBS-werkplaats in Gentbrugge blootgesteld aan chroom-6, een uiterst giftige stof die bij het inademen onder meer longkanker kan veroorzaken. Het chroom kwam vrij toen arbeiders tijdens de renovatie van MR 75-toestellen de oude verflaag afschuurden. Omdat de werken plaatsvonden in een grote hal kwamen ook tientallen werknemers die niet met de toestellen bezig waren in aanraking met de stofwolk.

In de dagvaarding voor de correctionele rechtbank staat dat de NMBS “geen of onvoldoende preventieve maatregelen heeft genomen, waardoor ze onopzettelijke slagen of verwondingen heeft toegebracht”.

Pas na tien jaar ziek

Nadat de arbeiders zich eind 2015 zorgen begonnen te maken en de arbeidsinspectie ter plaatse kwam, bleek dat de maximaal toegestane waarde in de werkplaats tot 13 keer werd overschreden. Tijdens de medische controle werden twee jaar geleden verstoorde bloedwaarden vastgesteld bij sommige arbeiders, maar er kon geen oorzakelijk verband worden vastgesteld met de blootstelling aan chroom-6.

Volgens Tony Fonteyne, vakbondssecretaris bij ACOD, betekent dat niet dat er geen schade is aangericht. Uit een gelijkaardig dossier in Nederland blijkt dat werknemers pas na tien jaar of nog later ernstig ziek werden. Die werknemers waren wel gedurende een veel langere periode in aanraking gekomen met chroom.

De preventiedienst van de NMBS verspreidde in 2008 een document aan de verantwoordelijken van de werkplaatsen waarin ze waarschuwde voor chroom-6. “Maar toen men startte met de renovatie van die toestellen heeft men daar niets mee gedaan”, zegt Fonteyne. De werken in Gentbrugge werden twee jaar geleden na de alarmerende signalen stilgelegd. Sindsdien gebeurt de renovatie van de MR 75-toestellen in een werkplaats in Mechelen, waar de NMBS beschikt over speciale boxen met afzuiginstallaties.

De NMBS wilde gisteren geen commentaar geven, ­behalve dan “dat ze het gerecht haar werk wil laten doen”. De zaak wordt woensdag ingeleid voor de correc­tionele rechtbank van Gent.

