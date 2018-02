Werknemers Carrefour moeten volgens minister Muyters niet panikeren, maar “Muyters steekt hen een mes in de rug”

De ontslagen personeelsleden van Carrefour hoeven niet te panikeren, vindt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Ze maken nog een mooie kans op de arbeidsmarkt. Het bewijs: verschillende werkgevers contacteerden al zelf zijn kabinet op zoek naar hun gegevens. De uitspraken van de minister jagen de vakbonden op stang. “Hij bemoeilijkt de onderhandelingen.”

Hoop. Perspectief. Kansen. Dat zijn de woorden die opkomen bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters als hij denkt aan de personeelsleden van Carrefour die vrezen voor hun job. De minister zegt “natuurlijk mee te leven” met de getroffen groep. Hij begrijpt ook de shock die een dreigend ontslag teweegbrengt. “Maar zelfs een effectief ontslag wil niet zeggen dat het voor hen gedaan is.”

Muyters wijst daarvoor naar het werkloosheidscijfer dat in Vlaanderen al dertig maanden ononderbroken aan het dalen is. “Eind december telden we 209.027 werklozen, een daling met 13.228 of 6 procent in ver­gelijking met het jaar ervoor. De daling doet zich voor in elke leeftijdscategorie, voor elk studie­niveau en bij elke werkloosheidsduur. Bovendien vallen de ontslagen bij Carrefour op verschillende plaatsen in het land.”

Maar er is meer dat de minister overtuigt dat de personeelsleden van Carrefour echt wel gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. “Ik krijg hier op het kabinet mails binnen van werkgevers die vragen naar de gegevens van de personeels­leden van Carrefour. Natuurlijk kunnen we die niet geven. Het is nog niet geweten wie zijn ontslag kan krijgen en we moeten rekening houden met de privacy van de mensen. Maar ieder jobvoorstel dat hier binnenloopt, spelen we wel door naar de VDAB.”

“Simplistische voorstelling”

De vakbonden zijn absoluut not amused met de uitlatingen van de Vlaamse minister van Werk. “Dit is een extra mes in de rug van de personeelsleden van Carrefour die voor hun job vrezen. In theorie klinkt het allemaal prachtig, maar minister Muyters stelt het allemaal wel heel simplistisch voor. Hij vergeet bovendien dat achter de cijfers mensen van vlees en bloed zitten”, zegt Kristel Van Damme van de christelijke vakbond. “Mensen die doordrongen zijn van Carrefour omdat ze er al ­jaren werken. Die werknemers willen het bedrijf waarop ze fier zijn helemaal niet verlaten. Trouwens, wie elders gaat werken, verliest naast zijn anciënniteit ook collega’s die dikwijls vrienden zijn. We vragen ons ­bovendien af of de 50-plussers echt nog zo gegeerd zijn op de jobmarkt. Kortom: de minister zou zich beter bezighouden met het redden van jobs in plaats van te beweren dat werkgevers in de rij staan om de mensen aan te nemen.”

Ook Jan De Weghe van de so­cialistische vakbond vreest dat Muyters zich populair maakt op de rug van het personeel van Carrefour. “Door dit soort uitspraken bemoeilijkt hij de onderhandelingen. Niet vergeten dat wij nog maar in de eerste fase zitten. De fase waarin wij vechten voor zo weinig mogelijk ontslagen.”

Muyters noemt de reactie van de vakbonden onbegrijpelijk.