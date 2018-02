Galatasaray speelt zonder Denayer gelijk in Turkse beker

Galatasaray heeft donderdag 2-2 gelijkgespeeld bij Konyaspor in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Turkse beker. Zonder Jason Denayer werd zo een degelijke uitgangspositie afgedwongen voor de terugwedstrijd op donderdag 8 februari.

In de competitie speelt Denayer alles, maar in de beker kwam hij nog geen minuut aan de bak. Konyaspor kwam via Martin Linnes (40.) als eerste op voorsprong, maar Galatasaray zette dat na rust meer dan recht met doelpunten van Sinan Gumus (50.) en Serdar Aziz (55.). Die riante uitgangspositie werd in de blessuretijd nog uit handen gegeven, toen Adis Jahovic (90+1.) weer gelijk maakte.