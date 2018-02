Er werden nog nooit zoveel criminelen gevat. En dat is dankzij u!

Dankzij 257 tips van waakzame burgers konden het afgelopen jaar al zes voortvluchtige topcriminelen gearresteerd worden. De ‘Most Wanted’-lijst, met daarop de zwaarste gevallen, is een succes”, zegt Martin Van Steenbrugge, hoofd van FAST. Daarnaast werden nog vierhonderd “kleinere garnalen” opgepakt. Goed voor het meest succesvolle jaar voor het speciale team van de federale politie.

Neem drugshandelaar Marc De Block. Of Gabriel Fodderie, gezocht voor doodslag. Of geweldenaar en pooier Aza Petrovic. Of Mustapha Lahnachi, gezocht voor gijzeling. Alle vier belandden ze het voorbije ...