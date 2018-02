Anderlecht krijgt Markovic gratis en weigerde nog 20 miljoen voor Dendoncker

Anderlecht verwelkomt vandaag Lazar Markovic (23), een bizarre transfer. Geen spits, maar een linksbuiten die dit seizoen bij ­Liverpool amper 63 minuten mocht meedoen. Opvallend, The Reds stellen Markovic gratis ter beschikking. Paars-wit moet alleen zijn loon betalen.

In Liverpool wilden ze wel graag af van de pijlsnelle flankaanvaller, want ze stellen hem zes maanden gratis ter beschikking. Paars-wit moet alleen zijn loon betalen, maar dat valt blijkbaar mee.

Markovic wordt na Sels, Onyekuru, Bruno en Saief al de vijfde huurling bij paars-wit. Toekomstig voorzitter Marc Coucke zal in juni dus een nieuwe ploeg moeten bouwen. Stanciu en Hanni – zijn 8 miljoen euro wordt in schijven betaald – zijn al weg, Deschacht is straks einde contract en Dendoncker is een transfer beloofd.

In juni nieuwe ploeg

Dendoncker had die transfer woensdag ook al kunnen realiseren. West Ham deed ’s morgens een bod van 5 miljoen plus 10 miljoen op het einde van het seizoen. Anderlecht weigerde. ’s Avonds dook dan Crystal Palace op met een voorstel van 15 miljoen plus 5 miljoen bonussen.

Dendoncker kwam met zijn ouders naar Neerpede, maar weer weigerde Anderlecht. Van Holsbeeck wilde het team niet nog verzwakken en wilde zich niet laten lynchen door de fans. De West-Vlaming vertrok ontgoocheld. Wat als Coucke zich in de zomer niet houdt aan de schriftelijke afspraken dat Dendoncker dan wel voor 15 miljoen euro weg mag?