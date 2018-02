Europa-expert: “België bokst internationaal boven zijn gewicht”

Heeft Michel met zijn pleidooi voor meer ­dialoog met Rusland een nieuwe Europese doctrine in het leven geroepen? “Nee”, zegt Europaspecialist Hendrik Vos. “Michel is zeker niet de eerste regeringsleider die sinds de Europese sancties naar Moskou trekt. Sommige landen zoals Griekenland, Italië en Hongarije willen zich veel soepeler opstellen. En andere zoals de Baltische Staten veel strenger. Wij hebben daar een middenpositie. België blijft achter de sancties staan, ook al ondervinden we daarvan met onze peren en appels economisch hinder. Maar tegelijkertijd willen we ook geen bruggen opblazen en blijven praten. Wanneer een Europees leider naar een land zoals Rusland trekt, wordt de boodschap die er wordt gegeven op diplomatiek niveau ook wel altijd afgetoetst bij de EU”, zegt Vos. Maar dat België als klein landje internationaal geen gewicht in de schaal kan werpen, is dan ook weer niet waar. “We boksen boven ons gewicht. Omdat we een heel ervaren diplomatie hebben, we nooit cavalier seul spelen en als bruggenbouwers worden beschouwd. Daarom worden we altijd ernstig genomen.”