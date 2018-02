Vandenbempt voorspelt nog onrust bij Anderlecht: “Coucke is geen grote fan van Vanhaezebrouck”

Aan een tragisch dieptepunt is Anderlecht dan nog ontsnapt: de transfer van Antonio Milic. Of Marc Coucke die zijn toekomstige club – nochtans aan een korte financiële leiband – gebruikt om de haperende verkoop van zijn huidige te vergemakkelijken. Van wat cynisme in het voetbal kijkt niemand nog op, maar iemand heeft in extremis toch het gezond verstand gehad om minstens de illusie van een correct verloop van de machtsoverdracht in Brussel overeind te houden.