Waasland-Beveren wil af van wintermercato na verlies sterkhouders: “Competitievervalsing”

Morioka naar Anderlecht en Seck naar RC Genk: Waasland-Beveren verloor twee sterkhouders tijdens de wintermercato. Net voor Nieuwjaar trok ook al trainer Philippe Clement naar Genk. “Als een topclub komt aankloppen, wordt het voor ons moeilijk”, zegt voorzitter Dirk Huyck. “Dat is het lot van een budgettair kleinere club. En eigenlijk is dit ook een vorm van competitievervalsing. Eén transferperiode per seizoen zou eerlijker zijn.”

Waasland-Beveren strijd nog volop voor een plaatsje in de top zes. “En daar heb ik nog altijd vertrouwen in”, zegt Huyck. “Het klopt dat we twee uitstekende spelers verloren, maar voetbal is en blijft een ploegsport. Het is nu aan andere spelers om hun kans te grijpen.”

Anderzijds is de clubkas dit seizoen door de transfers van Gano, Seck, Morioka en de opstapclausule van Clement flink gespijsd. “Dat klopt. Het is nu de bedoeling om de club zorgvuldig uit te bouwen op verschillende vlakken. Onze club is klaar voor de toekomst. We mogen terecht fier zijn op het geleverde werk van de voorbije jaren. De aantrekkingskracht van onze club is flink gestegen. Waasland-Beveren is opnieuw een aantrekkelijke club waar talentvolle spelers de kans krijgen om hun carrière te lanceren.”