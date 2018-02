Scheidsrechter die speler schopte en hem geel gaf, wordt nu zelf zwaar geschorst

De Franse voetballiga (LPF) heeft scheidsrechter Tony Chapron donderdag een schorsing van drie maanden, plus drie maanden voorwaardelijk opgelegd. De 45-jarige wedstrijdleider, politieman in het dagelijkse leven, moest voor de Tuchtcommissie verschijnen omdat hij op 14 januari in de wedstrijd tussen Nantes en Paris Saint-Germain zelf een speler van Nantes onderuit haalde. De dag nadien werd hij al voorlopig op non-actief gezet.

Tony Chapron werd door de Tuchtcommissie gehoord. Foto: AFP

Bij een tegenaanval van PSG in de slotseconden van de wedstrijd werd Chapron per ongeluk van de sokken gelopen door Nantes-verdediger Diego Carlos. Terwijl hij op de grasmat lag, probeerde Chapron ook Diego Carlos onderuit te schoppen. De Braziliaan bleef overeind, maar werd door Chapron wel met een tweede gele kaart van het terrein gestuurd.

Donderdag werd Chapron bijna twee uur gehoord door de Tuchtcommissie. “De debatten verliepen sereen, dat in tegenstelling tot de publieke lynchpartij in de pers en op de sociale media”, verklaarde zijn advocaat Samuel Chevret. “Mijn cliënt heeft zich bij zijn versie van de feiten gehouden, dat is dat het om een ongelukkige reflex ging.”

Chapron verontschuldigde zich eerder al bij Diego Carlos voor zijn “ongelukkige en ongepaste actie”. De rode kaart van de speler werd kwijtgescholden.