“Taxshift doet loonkosten niet met 5 maar met 1 à 2 procent zakken”

Brussel - De loonkosten voor de werkgever dalen vanaf januari als gevolg van de taxshift tussen de één en twee procent. Dat heeft HR-dienstverlener Acerta berekend.

Acerta ging na wat de werkelijke impact is van de tweede fase van de taxshift op de werkgeverskosten. In het kader van de taxshift verlaagde de regering de basisbijdragen voor de sociale zekerheid voor werkgevers in twee stappen: van 32,40 procent naar 30 en uiteindelijk 25 procent.

Maar, aldus Acerta, dat betekent niet dat de loonkosten plots met 5 procent zakken vanaf 1 januari. Er is immers ook een hervorming van een aantal andere aftrekken, waardoor de uiteindelijke verschuldigde bijdrage voor de sociale zekerheid erg verschilt afhankelijk van het loon van de werknemer.

“De daling van de loonkosten vanaf 1 januari schommelt tussen één en twee procent”, aldus Dirk Wijns van Acerta. Het grootste profijt van de taxshift door lagere bijdragen is voor werkgevers die werknemers met een laag loon tewerkstellen, becijferde Acerta.

De HR-dienstverlener merkt nog op dat de werkgevers uit de social profit niet mee profiteren van de daling van de sociale zekerheidsbijdragen.