Busje vliegt in brand en rijdt in op voetgangers aan Starbucks in Shanghai: zeker 18 gewonden

In het centrum van de Chinese stad Shanghai is een brandend minibusje ingereden op een groep voetgangers aan een Starbucks. Zeker achttien mensen zijn gewond geraakt, van wie drie ernstig, dat zegt de lokale overheid. Ze werden allen naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een ongeval.

Rond 9 uur plaatselijke tijd vrijdagochtend reed een busje het trottoir op, waarbij voetgangers omver werden gereden. Het voertuig stond volgens getuigen al in brand voor het het trottoir opreed. Het minibusje kwam vlak voor de Starbucks tot stilstand.

Sommige omstanders probeerden een ruit van het busje te breken en de zes inzittenden, onder wie de bestuurder, uit het voertuig te sleuren. De man was een van de achttien mensen die gewond raakten.

De politie verklaart dat het incident een ongeval was. Volgens de autoriteiten was de chauffeur aan het roken, terwijl hij in zijn busje gasflessen vervoerde. Er ontstond brand, waarna de man de controle over het stuur verloor en op de groep voetgangers inreed.

De bestuurder zou een 40-jarige Chinese man zijn zonder strafblad. Chen, een arbeider in een plaatselijke metaalfabriek, wordt momenteel verzorgd en wordt verdacht van het illegaal vervoeren van gevaarlijke goederen, aldus de politie. Het incident wordt nog nader onderzocht.

Beelden op sociale media tonen het busje met vlammen binnenin, op het trottoir voor de koffiezaak. Het vuur kon snel gedoofd worden door toegesnelde brandweerlui.

18 people injured as a van plows into crowd in busy downtown Shanghai. The vehicle is loaded with gas cylinders. Looks like a deliberate act. https://t.co/up9cjasXbn pic.twitter.com/o27TZKKC82 — Chungyan Chow (@ChungyanChow) February 2, 2018

Op verschillende beelden op sociale media is ook te zien hoe mensen bewegingloos op de grond liggen, maar er is geen bevestiging van dodelijke slachtoffers. Volgens de autoriteiten is geen van de gewonden in levensgevaar.

De Starbucks bevindt zich aan het einde van een drukke straat in de winkelbuurt, en boven een belangrijk metroknooppunt. Het incident gebeurde toen het al erg druk was.

Een woordvoerder van Starbucks verklaarde dat de zaak niet beschadigd is en dat de klanten en werknemers veilig zijn.

Brits premier Theresa May is momenteel net op bezoek in de Chinese stad.

Foto: AFP