Oudste zoon van Fidel Castro maakt einde aan zijn leven

De oudste zoon van wijlen Fidel Castro heeft zelfmoord gepleegd, meldt de Cubaanse staatskrant Granma. Fidel Castro Diaz-Balart was de 68-jarige zoon uit het eerste huwelijk van de Cubaanse leider, met Mirta Diaz-Balart.

Fidel Castro Diaz-Balart leed al maanden aan een depressie. Zijn bijnaam was ‘Fidelito’ (kleine Fidel, red.), omdat hij zo sterk op zijn vader leek. Toen het huwelijk van zijn ouders strandde, werd de kleine Fidel de inzet van een bitse strijd tussen zijn vader en moeder. Mirta Diaz-Balart nam hem als 5-jarige jongen mee naar de VS. Zijn vader liet hem tijdens een bezoek aan Cuba niet meer terugkeren, maar Mirta liet haar zoon door gewapende mannen terugbrengen naar de VS.

‘De doctor in de wetenschappen Fidel Castro Diaz-Balart, die al maanden door dokters werd behandeld voor een ernstige depressie, heeft zijn leven beëindigd de eerste februari in de ochtend’, schreef de overheidskrant Granma vrijdag.

‘Fidelito’ werd geboren op 1 september 1949. Zijn vader stuurde hem naar de Sovjet-Unie om er nucleaire fysica te gaan studeren. Na een topcarrière als kernfysicus, werd hij vicevoorzitter van de Academie van Wetenschappen in Cuba, een functie die hij tot zijn dood uitoefende.

