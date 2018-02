Supermarkten halen 363 ton suiker uit ons eten en u heeft er niets van gemerkt

De drie grote supermarkten in ons land hebben vorig jaar 363 ton suiker uit de voedingsproducten van hun huismerken gehaald. Dat bericht Het Laatste Nieuws vrijdag.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft ons allen op dieet gezet, klinkt het. In een convenant met Volksgezondheid engageerde de voedings- en distributiesector zich om tegen eind vorig jaar 5 procent van de calorieën uit de voeding van hun huismerken te halen in vergelijking met 2012. Momenteel wordt gewerkt aan een monitoringrapport met de resultaten van die inspanningen, dat in de lente zal worden voorgesteld.

Geen smaakverschil

De drie grootste supermarkten, Colruyt, Delhaize en Carrefour, gaven alvast een inkijk in de stappen die ze vorig jaar hebben gezet. Samen namen ze 3.300 producten onder de loep. Er werd gekeken of de samenstelling kon worden veranderd, zonder te veel aan de smaak te raken. Zo is in totaal 363 ton suiker verdwenen uit voeding van de huismerken. Tegelijk werd 170 ton minder vet en 82 ton minder zout gebruikt.

Ook de komende jaren moeten de calorieën in onze voeding verder worden teruggedrongen.