Hypermarkt Carrefour in Westerlo dicht door staking

Westerlo - De Hypermarkt van Carrefour in Westerlo gaat niet open vrijdag. Het personeel is er na een personeelsvergadering in staking gegaan, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

De Hypermarkt in Westerlo is een van de zwaarst getroffen winkels in de aangekondigde herstructurering. Carrefour wil de winkel verkleinen. Wellicht zal daardoor minder personeel nodig zijn. “We willen de impact voor iedereen zoveel mogelijk beperken”, zegt de woordvoerder.

De andere hypermarkten van de keten zouden vrijdag wel normaal open moeten zijn. Al zijn er in andere vestigingen ook nog personeelsvergaderingen gepland met “vliegende vakbondsvertegenwoordigers”, zegt Van Outryve. Carrefour houdt klanten op de hoogte op zijn website.