Liedje dat uw leven kan redden staat op E40 en E19 geschilderd

Sinds vrijdagochtend prijkt er een bijzondere wegmarkering op de E40 en de E19. In grote letters staat er “Last Night a DJ Saved my Life” te lezen. Het is een nieuwe campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde om ons meer afstand te doen houden in het verkeer.

De liedjestekst staat geschilderd op de E40 richting Brussel, tussen Aalst en Affligem en op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Vilvoorde. Wie de tekst zingt, houdt op die manier twee seconden afstand van zijn voorligger.

“De regel zegt dat je twee seconden afstand moet houden tussen je auto en de voorligger. Zoek ergens een punt, een paal of verkeersbord. Het moment dat je voorligger voorbij dat punt rijdt, begin jij dat liedje te zingen. Als je liedje volledig uitgezongen is op het moment dat jij dat punt passeert, dan hou je voldoende afstand”, klinkt het in een filmpje waarin de tip wordt uitgelegd.

Bekijk hier nog eens de videoclip van ‘Last Night a Dj Saved my Life’: