Festival Dranouter lost eerste namen

Heuvelland - Festival Dranouter heeft vrijdagochtend de eerste vijf namen voor hun 44e editie gelost. Op het programma staan onder meer Passenger, Intergalactic Lovers en Les Négresses Vertes. Het West-Vlaamse festival vindt dit jaar plaats op 3, 4 en 5 augustus.

Enkele jaren geleden sloeg het festival een nieuwe weg in onder de slogan “Festival of New Traditions” waarmee de organisatie terug wou naar de roots van het festival, maar tegelijk ook een breed publiek wil aanspreken. Met de eerste vijf namen toont het festival aan dat ze alvast verdergaan op die succesformule.Op Dranouter staan traditioneel altijd heel wat bands van eigen bodem. Op dit moment is de enige Belgische naam Intergalactic Lovers, de band rond frontvrouw Lara Chedraoui, die vorig jaar met “Exhale” hun derde album uitbrachten.

Drie andere bands komen uit Groot-Brittannië. Passenger hangt vooral in het geheugen met de hit “Let her Go” uit 2012. Sam Kelly, in een vorig leven finalist in de talentenjacht Britain Got Talent, bracht vorig jaar zijn debuut uit met The Lost Boys. Elephant Sessions is de derde Britse band, uit Schotland. Zij wonnen vorig jaar nog de BBC Scots Trad Award.

De laatste naam komt uit Frankrijk, Les Négresses Vertes. De band speelde al eens in 1992 in Dranouter, maar ruim 25 jaar later klinkt hun mix van gypsy, jazz, latin, overgoten met een rock-’n-rollattitude, nog altijd hedendaags.

Inmiddels is Festival Dranouter al begonnen met de ticketverkoop. Nog tot en met 4 februari loopt een vroegboekactie.