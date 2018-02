Sébastien Siani brengt bijzonder emotionele afscheidsboodschap aan KV Oostende: “Ik zie jullie graag”

Het was één van de opvallendste transfers van de afgelopen wintermercato: KV Oostende-kapitein Sébastien Siani die naar Antwerp trekt. Al deed hij dat met veel pijn in het hart, zo blijkt uit een videoboodschap van de Kameroener.

Siani kreeg een eerste profcontract bij Anderlecht, waar hij niet kon doorbreken. Na uitleenbeurten bij Zulte Waregem, Union, STVV en Brussels, werd hij definitief overgenomen door die laatste club. Toen zijn contract er begin 2013 werd ontbonden, haalde KV Oostende hem binnen. Enkele maanden later loodste hij KVO opnieuw naar de hoogste divisie.

De Kameroener heeft dus heel wat meegemaakt met de kustploeg en dus viel zijn afscheid zwaar. “Beste KVO-fans. Het is een moeilijke dag voor mij”, begint Siani zijn videoboodschap. “Na al die jaren verlaat ik KV Oostende. Ik weet dat sommigen niet begrijpen waarom ik naar Antwerp ga, maar ik heb die keuze nu gemaakt. Het was geen eenvoudige keuze maar het wordt een nieuw avontuur voor mij.”

“Ik wil eerst nog zeggen wat jullie voor mij hebben betekend”, zegt de ex-kapitein van KVO. “In al die jaren hebben we samen onvergetelijke momenten beleefd. Ik was een soldaat die altijd alles heeft gegeven voor de club. En dat vanaf februari 2013 tot en met mijn laatste wedstrijd tegen Lokeren. Ik was er altijd, zowel bij winst als verlies. Ik probeerde me altijd als aanvoerder te gedragen. Toen het goed ging maar ook toen het minder ging. Op geen enkel moment heb ik opgegeven.”

“Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor mij, maar ik wil eerst nog zeggen dat ik jullie in mijn hart draag en dat dit altijd zo zal blijven. KVO till I die, KVO forever, KVO loves you. Ik zie jullie graag”, besluit Siani.