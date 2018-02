Ongezien: man die zijn twee dochtertjes vermoordde krijgt lachend en grappend dodelijke injectie

Donderdag is in het Amerikaanse Huntsville, in de staat Texas, een man geëxecuteerd die in 2001 zijn twee dochters had vermoord. Vlak voordat hij zijn laatste adem uitblies, verbaasde hij de aanwezigen nog door laconiek uit de hoek te komen.

In mei 2001 sloegen de stoppen door bij John David Battaglia (62). De man was nog op probatie omdat hij zijn ex-vrouw Mary Jean Pearle geslagen had, de moeder van zijn kinderen Faith (9) en Liberty (6). Pearle was van plan hun vader te laten arresteren omdat hij zijn voorwaarden had geschonden.

Battaglia liet oudste dochter Faith vanuit zijn loft in Deep Ellum naar haar moeder bellen en vragen “Mama, waarom wil je dat papa naar de gevangenis moet?”. Het laatste wat de mama van de meisjes hoorde, was “Nee, papa, niet doen.” Battaglia schoot zijn beide dochters dood; hun moeder moest alles hulpeloos aanhoren.

Battaglia werd ter dood veroordeeld en toonde nooit spijt voor zijn daden. In een televisie-interview uit 2014 vertelt hij zelfs dat hij zich niet herinnert de misdaad te hebben begaan. “Ik heb niet het gevoel dat ik ze heb gedood”, sprak hij toen over zijn dochters, die hij nog altijd zijn “beste vriendjes” noemde.

Grijns

Ondanks verschillende pogingen om de executie uit te stellen of het proces over te doen, kreeg Battaglia donderdag een dodelijke injectie toegediend. Hij toonde geen berouw en zag er joviaal uit, toen hij vastgegespt klaar lag en de getuigen toekwamen in het aangrenzende zaaltje. Onder hen was ook Mary Jean Paul, die een persoonlijke begroeting kreeg. “Wel, hallo, Mary Jean. Tot later allemaal. Doei”, klonk het. “Ga je gang, alsjeblieft.”

Vervolgens sloot Battaglia zijn ogen en werd de dodelijke injectievloeistof toegediend. Kort daarna opende hij zijn ogen weer en keek hij naar de aalmoezenier die aan zijn voeteinde stond. “Leef ik nog?”, vroeg hij lachend. De tweevoudige moordenaar grijnsde en slaakte een zucht. “Ah, daar, ik voel het”, waren zijn laatste woorden.

Zijn voormalige echtgenote ging zo dicht mogelijk tegen het raam staan dat haar van de executiekamer scheidde en zag hoe haar ex zijn laatste adem uitblies. Om 21u40, 22 minuten na de dodelijke injectie, werd hij doodverklaard. “Ik heb genoeg van hem gezien”, zei Pearl voordat ze de zaal verliet.