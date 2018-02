Jordy Croux schakelt met Willem II Roda-Belgen uit in kwartfinales Nederlandse beker

Willem II heeft donderdag in de kwartfinales van de Nederlandse bekerstrijd Roda JC uitgeschakeld. Op eigen veld deden de Tilburgers dat na een bijzonder boeiend duel met strafschoppen. Van elf meter miste alleen Tsiy William Ndenge. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.

Bij Roda begonnen Jannes Vansteenkiste en Jorn Vancamp in de basis. Vansteenkiste maakte de 90 minuten vol, Vancamp werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Maecky Ngombo. Livio Milts bleef op de bank. Voor Willem II mocht Jordy Croux in de 115e minuut invallen.

Simon Gustafson (37.) opende vanop de stip voor Roda, Bartholomew Ogbeche (39.) maakte al snel gelijk. In de tweede helft deed zich hetzelfde scenario voor met eerst een doelpunt van Donis Avdijaj (48.) voor Roda en nadien Konstantinos Tsimikas (62.) die weer gelijk maakte. Verlengingen brachten geen soelaas, waarna Willem II in de penaltyreeks met 5-4 aan het langste eind trok. Croux nam de derde strafschop van Willem II voor zijn rekening (3-2).

In de halve finales neemt Willem II het in Rotterdam op tegen Feyenoord. In de andere halve finale staan AZ en Twente tegenover elkaar.