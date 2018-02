Getuigenis werpt nieuw licht op 37 jaar oude verdrinkingsdood van bekende actrice

De dood van actrice Nathalie Wood, intussen 37 jaar geleden, is wellicht niet te wijten aan een stom ongeluk. Dat besluiten de speurders nadat ze het onderzoek opnieuw geopend hebben. Volgens hen is Robert Wagner - haar ex-man - verantwoordelijk voor haar overlijden.

“Robert Wagner was de laatste persoon die Nathalie heeft gezien”, zegt luitenant John Corina van het Los Angeles County Sheriff’s Department. De onderzoekers proberen daarom al een tijdlang de intussen 87-jarige Wagner te ondervragen, maar die weigert iets te zeggen.

Zijn ex-vrouw, Nathalie Wood, overleed in november 1981 op 43-jarige leeftijd. De actrice, die onder meer bekend is van rollen in West Side Story, Miracle on 34th Street en Rebel Without a Cause, werd dood teruggevonden aan de kust. Enkele uren voordien was ze met haar familieboot vertrokken vanop het eiland Catalina in Zuid-Californië. Ook aan boord: Wagner, kapitein Dennis en acteur Christopher Walken.

Wood met haar ex-man Wagner in 1976. Foto: ISOPIX

Twee weken na haar overlijden werd de zaak geklasseerd. Haar dood was te wijten zijn aan een ongeluk, zo klonk het. Maar in 2011 werd de zaak heropend. De onderzoekers veranderden de doodsoorzaak van “ongelukkige verdrinkingsdood” naar “verdrinking en andere onbepaalde factoren”. Nochtans verklaarden Wagner, Walken en Davern destijds dat de actrice vanop de boot “met een reddingsbootje vertrokken was om aan land te gaan”. Ook al had Wood in eerdere interviews aangegeven dat ze bang was van water.

Het autopsierapport wees na haar overlijden uit dat het lichaam van Wood kneuzingen vertoonde. “Ze leek wel het slachtoffer van een misdrijf”, zo weet Ralph Hernandez van het Los Angeles County Sherrif’s Department. Luitenant Corina, spreekt zelfs over een verdacht overlijden. “Ik denk dat Wagner veel meer weet dan hij doet uitschijnen. Hij was de laatste die haar heeft gezien”.

Nathalie Wood met James Dean in de film ‘Rebel Without a Cause’. Foto: ISOPIX

Gevlucht voor de ruzie?

Pittig detail: Davern zou in 2011 verklaard hebben dat er vlak voor de verdwijning van de actrice ruzie ontstaan was op de boot. Wagner zou Walken al schreeuwend verplicht hebben om van zijn boot af te gaan. Was Nathalie Wood vervolgens gevlucht voor de ruzie?

De onderzoekers proberen nu alleszins opnieuw na te gaan hoe Wood in het water terecht is gekomen. “We hebben tot nog toe niet kunnen bewijzen dat haar overlijden een misdrijf was. Maar net zomin kunnen we bewijzen dat het een ongeval was. Het grootste probleem is dat we niet weten hoe ze in het water terecht is gekomen”, klinkt het.

Wagner zelf is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen. In het boek ‘Pieces of My Heart’, dat hij in 2008 publiceerde, schreef hij geen enkel idee heeft wat er met zijn vrouw is gebeurd. “Er zijn enkel twee mogelijkheden: of ze probeerde weg te vluchten van de ruzie of ze heeft geprobeerd om het bootje vast te binden en is op die manier in het water gesukkeld. Maar het staat alleszins vast dat niemand weet wat er is gebeurd.”