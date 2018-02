Moeder van Lara (18) die bijna stierf bij ongeval na lift in Oostende: “Ze is niet meer dezelfde”

Oostende - Een levenslang rijverbod en 42 maanden cel. De Brugse politierechter was niet mals voor brokkenrijder Pierre B., de 18-jarige Waal die vorige zomer in Oostende een zwaar ongeval veroorzaakte. Twee meisjes die bij hem in de wagen zaten, raakten zwaargewond. “Mijn dochter is nog altijd niet hersteld en heeft het ook mentaal nog erg zwaar”, zegt de mama van Lara Blanchez (18) uit Jemappes nu voor het eerst.

Hij moet nog 19 worden maar heeft al een waslijst aan feiten achter zijn naam staan. Pierre B. uit het Henegouwse Le Roeulx, bij La Louvière, was vorig jaar samen met een vriend in Oostende. Ze gaven er twee meisjes uit Jemappes, allebei 17 jaar, een lift. Maar bij een politiecontrole sloeg Pierre B. op de vlucht. Omdat hij onder invloed was en met een gestolen Peugeot reed. Wat verder crashten ze. Pierre B. sloeg op de vlucht en liet zijn vriend en de twee gewonde meisjes aan hun lot over. Een laffe daad die hem deze week zwaar werd aangerekend door de politierechter.

Magali Scattola uit het Waalse Jemappes zegt dat ze niet naar de rechtbank in Brugge zijn gegaan. Ze namen wel een advocaat die hun belangen daar verdedigde. ”De confrontatie met de chauffeur zou te zwaar geweest zijn voor mijn dochter.” Hij heeft voor een stuk de jeugd van Lara kapotgemaakt. Vroeger was ze een vrolijk meisje, nu is ze nog een schim van zichzelf.

Lara Blanchez, die bij het ongeval verschillende zware breuken aan de onderste ledematen opliep, herstelt nog altijd van het ongeval.

“Ze lag drie maanden in het ziekenhuis, daarna volgende een lange revalidatie. Ze loopt nog maar sinds kort zonder krukken. Maar ze is niet meer de Lara van voor het ongeval. Ze zit nog altijd thuis, klaagt nog vaak over hevige pijnen, vooral in haar heup, en staat vol littekens. Ze moet nog een paar keer geopereerd worden omdat de pinnen die geplaatst werden om de genezing te bespoedigen, opnieuw moeten verwijderd worden”, zegt ze in La Meuse.

Hard aangepakt op sociale media

Anderzijds beseffen zowel Lara als haar mama dat ze geluk heeft gehad. Dat het allemaal nog slechter had kunnen aflopen.

“In het begin is het kantje boordje geweest. Maar ze is een vechter, altijd geweest. Wij hebben haar altijd gesteund. Dat was nodig, want ze heeft het erg moeilijk gehad. Nog altijd. Onlangs is ze achttien geworden, een leeftijd waar de meeste jongeren toch naar uitkijken. Maar ze heeft haar verjaardag niet willen vieren. Er was geen reden om te feesten, vond ze.”

Dat Pierre B. zwaar is gestraft en een levenslang rijverbod kreeg, vindt ze een goede zaak. Als je op zo een jonge leeftijd al zoveel op je kerfstok hebt, verdien je streng te worden aangepakt. “Hij is in deze zaak de enige schuldige, niet mijn dochter. Laat dat duidelijk zijn”, zegt ze.

Wat Lara en haar mama Magali vooral geraakt heeft, waren de negatieve reacties op sociale media. “Dat heeft ons pijn gedaan. Mijn dochter heeft een hoge prijs betaald voor een vakantie aan zee waar ze op een foute jongen is gevallen. Het was niet slim om mee te rijden, dat klopt. Maar wie heeft nooit een jeugdzonde begaan”, vraagt Magali Scattola.