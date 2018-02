Cipiers leggen massaal het werk neer om te protesteren tegen personeelstekort

De 32 urenstaking in de gevangenissen wordt vrijdag goed opgevolgd. In de Vlaamse gevangenissen is een kwart van het personeel aan het werk, zegt de federale politie. Ook in verschillende Waalse gevangenissen is een aanzienlijk deel van het personeel niet aan het werk. De bonden protesteren omdat ze vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt, na de vorige grote stakingsactie.

Waar vannacht in heel wat Vlaamse gevangenissen nog al de cipiers aanwezig waren, gemiddeld 70 procent, zijn er dat vrijdagochtend al heel wat minder (27 procent). Uitschieter is Leuven-Centraal met 8 procent. Komen ook uit onder de 20 procent: Brugge (11,24 %), Dendermonde (18,75 %), Gent (20 %), Hasselt (17,24 %), Tongeren (20 %) en Turnhout (19,23 %).

In Wallonië is de gemiddelde bezettingsgraad hoger: 56 procent is daar aan het werk. In Dinant en Hoei kwamen vrijdagochtend zelfs alle cipiers opdagen. In Bergen is dan weer maar 16 procent aan het werk.

Vrijdagochtend waren in de Vlaamse gevangenissen ook 81 agenten aanwezig ter versterking, waarvan 18 in Brugge. Voor Wallonië zijn er dat 30, van wie 10 in Nijvel, 4 in Aarlen, 6 in St Hubert en 10 in Vorst. Er is bijstand gevraagd voor Bergen.

Actie tegen personeelstekort

“Ik ben een zeer tevreden man”, zegt Robbie De Kaey van ACOD. “Hoewel het natuurlijk betreurenswaardig is dat we opnieuw actie moeten voeren. Er is slechts een minimum aan personeel aanwezig, dat toont toch wel aan dat de ontevredenheid groot is”, voegt hij er nog aan toe.

De cipiers startten donderdagavond om 22 uur met een staking die tot zaterdagochtend 6 uur loopt. Al de hele week wordt in de gevangenissen actie gevoerd tegen het personeelstekort: cipiers werken sinds maandag twee uur minder per dag. Voor volgende week vrijdag staat opnieuw een staking gepland.

Foto: IMAGEGLOBE

Begrip

Overleg tussen de bonden en minister van Justitie Koen Geens bracht nog geen oplossing, maar woensdag kwam de minister met het voorstel om te bekijken of de gevangenissen een beroep kunnen doen “op personeelsleden van de Civiele Bescherming die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen”. De vakbonden reageerden verrast, maar wezen het voorstel niet bij voorbaat af.

In een gesprek met De Ochtend op Radio 1 zegt minister Geens dat hij het ‘ongeduld’ van de cipiers begrijpt, maar hij wijst er wel op dat er momenteel extra cipiers worden aangenomen. “In de tweede helft van vorig jaar is het te traag gegaan, dat heb ik ook toegegeven aan de vakbonden. Maar het budget is er nu”, zegt hij daarover. “We gaan het zo snel mogelijk inhalen.” Als er personeel vertrekt, wil hij dat er meteen een vervanger komt.