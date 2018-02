Parket eist twee jaar cel tegen Brusselse relschopper 11 november

Het Brusselse parket heeft vrijdag een celstraf van twee jaar gevorderd tegen een 20-jarige jongeman die betrokken was bij de rellen van 11 november 2017. De man had daarbij de agenten bekogeld met stenen, een verkeerslicht vernield en een stuk van dat verkeerslicht naar de politie gegooid. De jongeman had de feiten bekend en zijn advocate pleitte voor een opschorting of een werkstraf.

Op 11 november 2017 kwam het, na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, tot rellen aan de Brusselse Beurs en op de Lemonnierlaan. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. Volgens het Brusselse parket was op beelden van de rellen te zien hoe de jongeman, O., stoeptegels vernielde en stukken daarvan naar de politie gooide, samen met andere relschoppers een verkeerslicht vernielde en een stuk van een ander verkeerslicht naar de politie gooide.

Bij zijn verhoor door de politie had O. de feiten bekend maar verklaard dat hij zich uitgelokt voelde omdat de politie het waterkanon had ingezet terwijl er ook vrouwen en kinderen aanwezig waren. Op de zitting vrijdag herhaalde hij die uitspraken niet, maar verklaarde hij spijt te hebben van zijn daden.

Het parket eiste een strenge straf voor de feiten die zware schade hadden veroorzaakt in het Brusselse stadscentrum. O.’s advocaat wees erop dat de jongeman nooit eerder in aanraking met het gerecht was gekomen en pleitte voor een opschorting of een werkstraf.

Het vonnis valt op 16 februari.