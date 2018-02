Oranje heeft weer hoop: “Ronald Koeman wordt bondscoach van Nederland”

Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt na De Telegraaf nu ook de NOS. Dinsdagnamiddag geeft de Nederlandse voetbalbond een persconferentie, waarop Koeman wordt voorgesteld.

Koeman (54) krijgt een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. De voormalig international was tot november vorig jaar coach van Everton. Daarvoor trainde hij Southampton, Feyenoord, AZ, Valencia, PSV, Benfica, Ajax en Vitesse.

Oranje zoekt een nieuwe coach sinds het vertrek van Dick Advocaat in november. Die stapte op nadat hij er niet was in geslaagd Nederland alsnog naar het WK in Rusland te loodsen. Onder Danny Blind had Oranje bijna al zijn kwalificatiekansen reeds verspeeld.

Nog volgens De Telegraaf wordt Nico-Jan Hoogma de technisch directeur bij de KNVB en Aloys Wijnker het hoofd voetbalontwikkeling. Koeman zal Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg meenemen naar Oranje als zijn assistenten, aldus de NOS.