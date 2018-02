Minstens vijf doden bij dubbele crash legerhelikopters in zuiden van Frankrijk

In het zuidoosten van Frankrijk zijn vrijdag twee helikopters van het Franse leger in nog onbekende omstandigheden neergestort. Er zijn zeker vijf doden, zo is vernomen van bronnen dichtbij het onderzoek.

Het ongeval gebeurde vlakbij het meer van Carcès, in de buurt van Brignoles, in het departement Var. Dat is zo’n 50 km van de populaire plaats Saint-Tropez. Twee helikopters crashten er iets voor 9 uur tegen elkaar.

In de ene helikopter zaten drie mensen, in de andere twee. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. Een dodelijk slachtoffer zit nog vast onder de cabine van een helikopter.