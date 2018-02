Man (34) sterft na verkeersongeval aan snelwegparking op E313 in Tessenderlo

Tessenderlo - Bij een verkeersongeval aan een afrit van de E313 in Tessenderlo richting Antwerpen is vrijdagochtend een 34-jarige man uit Hasselt om het leven gekomen. Rond 5.30 uur botste de man met zijn wagen tegen de achterzijde van een trekker-oplegger. Het voertuig kwam grotendeels onder de oplegger terecht.

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft de persoon uit het wrak gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De dodelijke klap gebeurde aan de afrit, waar het verkeer naar een snelwegparking kan rijden. De trekker-oplegger stond stil, toen de auto er achterop knalde. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Tessenderlo.

Uit onderzoek moet blijken hoe de dodelijke klap is kunnen gebeuren, want er moet uitgeklaard worden of de vrachtwagen er geparkeerd stond dan wel gewoon stilstond op de afrit. Dat maakt onderwerp uit van het onderzoek. De snelwegparking en de afrit werden een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar de verkeershinder bleef beperkt. Rond 10 uur werd alles weer vrijgegeven. De federale wegpolitie deed de vaststellingen.