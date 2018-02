Twee zussen slaan jongetje (3) dood omdat hij een cupcake nam

Twee zussen zijn veroordeeld voor de moord op een driejarige jongen in de Amerikaanse staat Atlanta. Glenndria (25) en Lashirley Morris (27) waren kwaad op het kleine kind, omdat Kejuan Mason (3) een cupcake had meegenomen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

De kleine Kejuan had er nog maar een kort leven op zitten, maar de jongen had al heel veel moeten meemaken. Toen zijn mama haar job verloor, ging het bergaf voor de twee. De vrouw verloor haar huis en de sociale dienst kwam het driejarige kind van haar weghalen. Terwijl zijn moeder vocht om de voogdij terug te keren, werd het jongetje ondergebracht bij een pleeggezin.

Niet de eerste keer

Zo kwam hij terecht bij de zussen Morris. Glenndria had de voogdij over de kleine Kejuan, maar van een liefdevolle relatie was er geen sprake. Integendeel. Zelfs toen zijn mama merkte dat haar zoontje blauwe plekken en krassen op zijn lichaam had, greep niemand in. Toen Glenndria samen met haar zus Lashirley thuis cupcakes aan het bakken waren, liep alles uit de hand. Het kleine jongetje kon al het lekkers niet weerstaan en besloot één cakeje mee te nemen.

In plaats van hem rustig te berispen, werden de zussen woedend. Glenndria begon het driejarige jongetje met de blote vuist enkele stevige klappen toe te dienen. Lashirley volgde met haar honkbalknuppel. Toen ze klaar waren, beseften ze dat het kind dood was. Ze belden snel de hulpdiensten. Aan de ambulanciers zeiden ze dat hij “gestikt was in een cupcake”.

Levenslang

De feiten dateren van 31 oktober, maar de rechtszaak is nu van start gegaan. Het openbaar ministerie vordert een levenslange celstraf, zonder mogelijkheid tot vroegtijdig vrijkomen.