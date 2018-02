Amper uit elkaar te houden: Wouter Beke (CD&V) en ‘Markske’ komen samen op tegen pesten

Leopoldsburg - Het is niet de eerste keer dat ‘Markske’ uit FC De Kampioenen en CD&V-voorzitter qua uiterlijk met elkaar vergeleken worden. Maar nu is het ook de eerste keer dat de twee aan elkaars zijde opduiken. Dat doen ze speciaal voor de ‘Vlaamse Week Tegen Pesten’, die vrijdag van start is gegaan.

In een campagnefilmpje voor de ‘Week Tegen Pesten’ leggen Herman Verbruggen (de acteur die Markske speelt, nvdr.) en Wouter Beke aan elkaar uit waarmee ze gepest worden. “Altijd roepen ze me na. Markske, Markske! Nog een choco?”, verklapt Wouter Beke. Waarop Verbruggen onthult dat ze hem weleens Wouter Beke durven te noemen. “Nog veel erger dus”, voegt de acteur eraan toe.

Om het probleem op te lossen, biedt hij Beke vier alcoholstiften aan om vier puntjes op de bovenkant van zijn hand te tekenen. Dat is namelijk het campagnesymbool van de ‘Vlaamse Week Tegen Pesten’ die vrijdag van start is gegaan. De komende week vinden er op heel wat plaatsen in Vlaanderen sensibiliseringsacties plaats om pestgedrag bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Meer info kan u op deze website vinden.