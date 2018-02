Celstraffen van 1 tot 8 jaar voor verdachten spectaculaire diamantroof op Brussels Airport

Brussel - Het parket Halle-Vilvoorde heeft vrijdag celstraffen van 1 tot 8 jaar gevorderd tegen de 19 personen die terechtstaan voor de spectaculaire diamantroof op de luchthaven Brussels Airport. Voor de personen die rechtstreeks betrokken zouden geweest zijn bij de overval en de voorbereiding ervan, zoals Fransman Marc Bertoldi, eiste substitute Chloé Callicis 5 tot 8 jaar cel. Voor zij die een aandeel zouden gehad hebben in de heling van de buit, vroeg het parket celstraffen van 1 jaar tot 3 jaar, en voor een vrouw die een beperkte rol had gespeeld, enkel een opschorting.

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten 16 mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun beweerde aandeel in de overval en de heling van de buit. Zij ontkennen bijna allemaal enig aandeel gehad te hebben in de feiten.

Het parket is van oordeel dat het wel over voldoende bewijzen beschikt tegen de verschillende verdachten. Het wijst daarvoor op hun onderlinge contacten in de weken voor en na de overval en hun gsm-gebruik in die periode, en het feit dat minstens enkelen van hen na de overval plots over aanzienlijk grotere financiële middelen bleken te beschikken. Ook werden bij huiszoekingen bij verschillende verdachten kogelwerende vesten, walkie-talkies, en bivakmutsen aangetroffen.

Voor zes verdachten, bij wie Fransman Marc Bertoldi, eiste het parket 8 jaar cel omdat zij de overval zouden hebben uitgevoerd of onmisbare hulp zouden geleverd hebben bij de voorbereiding. De man die de de wagens van de overval zou verborgen hebben, riskeert 5 jaar cel, net als de man die de gebruikte wapens geleverd zou hebben.

Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten 16 mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun beweerde aandeel in de overval en de heling van de buit. Zij ontkennen bijna allemaal enig aandeel gehad te hebben in de feiten.