Cercle Brugge weer op weg naar hoogste niveau als satellietclub van AS Monaco: “Liever Frans dan Chinees”

Cercle kan vanavond een grote stap richting Jupiler Pro League zetten. Bij winst tegen Oud-Heverlee Leuven is de promotiefinale tegen Beerschot Wilrijk zowat een zekerheid. De sympathieke groen-zwarte ‘traditieclub’, het kleine broertje van Club, is dus bijna terug. Ambitieuzer dan ooit, dankzij overnemer AS Monaco. Le nouveau Cercle est arrivé, lijkt het wel. Maar hoeveel ‘Cercletje’ is het nieuwe Cercle nog? “Het was vroeger overleven, nu is het opbouwen.” Frank Buyse en Koen Verdruye