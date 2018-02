Na nieuw onderzoek: Maya-rijk was veel groter dan gedacht

Het leefgebied van de Maya’s was vele malen groter dan tot nu toe altijd werd gedacht. Dat hebben archeologen ontdekt nadat ze met een nieuwe onderzoeksmethode de jungle van Guatemala indoken. Ze vonden maar liefst 60.000 nieuwe bouwwerken in een netwerk van verborgen steden, wat kan betekenen dat er miljoenen meer inwoners waren dan aanvankelijk werd aangenomen. “Het onderzoek is de belangrijkste ontwikkeling in de Maya-archeologie in 100 jaar.”

Hoe het Maya-rijk precies aan zijn einde kwam, is een van de grootste mysteries in de geschiedenis. Hun samenleving gaat ver terug in de tijd, maar tot op vandaag blijven archeologen en onderzoekers op zoek naar delen van hun beschaving. En met succes.

Een nieuwe onderzoeksmethode waarmee een 2.000 vierkante kilometer van de jungle van Guatemala vanuit de lucht is gescand, heeft ruim 60.000 onbekende bouwwerken aan het licht gebracht. Daarmee kan de Maya-beschaving zich qua omvang meten aan het China en Egypte van de Oude Wereld.

Bomen digitaal verwijderd

Het is via LiDAR (Light Detection And Ranging) die het mogelijk maakte om het wijdvertakte maar toch verborgen netwerk van huizen, paleizen en banen bloot te leggen. Dankzij deze technologisch revolutie kon het bladerdak van de onbewoonde jungle op digitale wijze verwijderd worden. “Uit de LiDAR-beelden blijkt duidelijk dat dit hele gebied een stelsel van nederzettingen was, op een schaal en met een bevolkingsdichtheid die tot nu toe zwaar is onderschat,” zei Thomas Garrison, een specialist in het gebruik van digitale technologieën voor archeologisch onderzoek.

De scans van het ‘Reservaat van de Maya-biosfeer’ in de Guatemalteekse regio Petén vormen tot nu toe de meest omvangrijkste LiDAR-gegevenskaart voor archeologisch onderzoek.

20 in plaats van miljoen inwoners

Tot nu toe werd de bevolking in de Maya-laaglanden geschat op één tot twee miljoen inwoners. De nieuwe resultaten vormen aanleiding tot ramingen tot wel twintig miljoen inwoners, wat overeenkomt met de helft van de totale bevolking van Europa in die tijd, en dat in een gebied ruwweg zo groot als Italië. “Het onderzoek is de belangrijkste ontwikkeling in de Maya-archeologie in 100 jaar,” besloot Garrison.

Nieuwe onderzoeksmethode brengt verborgen bouwwerken aan het licht. Foto: National Geographic

100 jaar analyse nodig

Het onderzoek is uitgevoerd door de Guatemalaanse stichting PACUNAM in samenwerking met onder andere Francisco Estrada-Belli, die als onderzoeker verbonden is aan het National Geographic Explorer-programma.

“Er zijn hele steden waar we nog geen weet van hadden, die nooit in de onderzoeksdata naar voren zijn gekomen,” zegt Estrada-Belli. “Er is nog een gebied van 20.000 vierkante kilometer dat we moeten verkennen en daar zullen honderden steden tussen zitten die we nog niet kennen. Dat garandeer ik je.”

“Het is een revolutie in de archeologie,” aldus Estrada-Belli. “We hebben honderd jaar nodig om al die gegevens te analyseren en echt te begrijpen wat we hier eigenlijk zien.”

Verborgen Maya-piramide

Naast honderden nog nooit ontdekte bouwwerken toonde het LiDAR-onderzoek ook verhoogde straten tussen stedelijke centra en steengroeven, een soort verbindingswegen. De ‘snelwegen’ waren verhoogd, wat aantoont dat de Maya’s ervoor zorgden dat ze ook tijdens het regenseizoen goed begaanbaar bleven. Met een complex stelsel van irrigatiekanalen en terrassen werd intensieve landbouw bedreven, op een schaal die enorme aantallen mensen kon voeden.

Albert Lin, een andere National Geographic Explorer, is met de luchtanalyses de jungle ingegaan om de nieuw ontdekte bouwwerken te lokaliseren. Lin vond onder andere een grotendeels intacte Maya-piramide die door begroeiing niet eerder opgemerkt is. De bevindingen van PACUNAM en Estrada-Belli, Lins en Garrison’s speurtocht door de jungle zijn te zien op tv-zender National Geographic.

De ontdekking wordt zondag 11 februari om 20.30 uur gepresenteerd op National Geographic in het programma ‘Lost Treasures of the Maya Snake Kings’.