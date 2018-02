Meisje (12) geëlektrocuteerd in bad terwijl ze iPhone aan het opladen is

Een 12-jarig meisje uit Moskou is door haar moeder dood teruggevonden in bad. De Russische tiener was haar iPhone aan het opladen, toen die in het water viel. Volgens het eerste onderzoek zou dat de oorzaak zijn van haar overlijden.

Het meisje uit Bolshoe Gryzlovo in de buurt van Moskou wilde ontspannen een bad nemen na een partijtje basketbal op een speelplein in de buurt. Ze besloot haar smartphone meenemen om muziek te kunnen luisteren. Toen ze merkte dat haar batterij bijna plat was, nam ze vanuit het bad haar oplader. Die stak ze in het dichtstbijzijnde stopcontact, zodat ze zou kunnen blijven luisteren. Toen het meisje wou gaan zitten viel de iPhone met kabel in het water, terwijl het geheel nog steeds in het stopcontact zat.

Haar moeder, die zich pas na een tijdje afvroeg waar haar dochter bleef, ging naar boven om een kijkje te nemen. Ze zou het levenloze lichaam van haar dochter gevonden hebben, met haar hoofd onder water. De iPhone dreef naast haar. Ze belde in allerijl de hulpdiensten en probeerde haar dochter nog te reanimeren. Alle hulp kwam echter te laat. Volgens het eerste onderzoek zou Kseniya meteen geëlektrocuteerd en overleden zijn.

Haar familie is in shock. “Kseniya was nog zo jong, zo sportief, zo gepassioneerd als danseres”, klinkt het bedroefd. Haar omgeving spreekt van een “verschrikkelijke tragedie”. Zij wachten nu op de resultaten van het onderzoek, die de omstandigheden van haar dood verder zullen onderzoeken. Als een telefoon in het water valt, is dat niet dodelijk. Het is de verlengsnoer met een spanning van 220 Volt, die de oorzaak van elektrocutie kan zijn.