Eigen fans duwden Hanni naar uitgang bij Anderlecht: “Zo zwaar voor mijn familie dat ze niet meer wilden komen”

“Zoals het bij Anderlecht was, kon het niet verder.” Sofiane Hanni (27), die afgelopen weekend nog een hattrick scoorde voor paars-wit op het veld van aartsrivaal Standard (3-3), laat weinig aan de verbeelding over voor de reden van zijn vertrek uit het Astridpark. Ja, Spartak Moskou kwam financieel met een mooi bod. En ja, met Spartak Moskou kan hij Europees voetbal afdwingen. Maar hij is vandaag vooral geen Anderlecht-speler meer door de negatieve houding van een kleine groep Anderlecht-fans.

Hij heeft zich altijd gegeven voor de club, zegt hij. Nooit nam hij een snipperdag. Maar nog was het niet goed genoeg, en dat deed pijn. Sofiane Hanni is bij Het Laatste Nieuws duidelijk over de reden van zijn vertrek bij Anderlecht: het gefluit van de eigen fans. “Niet alleen bij mij, maar vooral voor mijn familie was het zwaar”, doet hij zijn verhaal. “Mijn partner leed enorm onder de kritiek, net als mijn ouders. Het was zelfs zo erg dat ze op den duur geen zin meer hadden om vanuit Parijs naar Brussel te komen om mij live aan te moedigen. Dat komt aan, hé.”

Nochtans ging het volgens de Profvoetballer van het Jaar 2016 maar om een minderheid van de paars-witte supporters die zich zo negatief opstelde. “Het is jammer voor de fans die wel van me hielden dat het zo moet eindigen. Hen wil ik dan ook bedanken, net als Anderlecht trouwens. Ik heb er een fantastische periode beleefd, met een titel, Champions League-deelname en een kwartfinale in de Europa League tegen Manchester United.” In die laatste wedstrijd scoorde de Algerijn zelfs op Old Trafford een doelpunt dat Anderlecht nog aan verlengingen hielp.

Hanni kwam in 86 matchen voor Anderlecht aan 23 goals en 25 assists.

Analist Peter Vandenbempt voorspelt nog onrust bij Anderlecht: “Coucke is geen grote fan van Vanhaezebrouck”.

Anderlecht krijgt nu de Serviër Lazar Markovic gratis van Liverpool en weigerde nog 20 miljoen euro voor Leander Dendoncker.

Lees hier meer details over hoe hectisch het eraan toeging op Deadline Day bij Anderlecht: op gegeven moment kreeg trainer Hein Vanhaezebrouck zelfs een lijst met alle aanvallers die Anderlecht nog op twee uur tijd naar Brussel kon halen.