De planeet Mars zoals u ze nog nooit gezien heeft: NASA publiceert unieke panoramafoto

De NASA heeft nieuwe beelden vrijgegeven vanop de planeet Mars. De foto’s zijn gemaakt door de robotjeep Curiosity en werpen een unieke blik op het parcours dat het ruimtetuig intussen al heeft afgelegd.

De Mastcam van de Curiosity, de ruimtejeep die zich sinds 2012 op Mars bevindt, maakte al op 25 oktober 2017 zestien foto’s aan de top van de Vera Rubin Ridge. Toch is de Maven-satelliet er nu pas in geslaagd om een recordhoeveelheid data in één keer door te sturen. Alle foto’s werden vervolgens samengeplakt, waardoor de NASA een indrukwekkende panoramafoto kon afleveren.

Dankzij enkele visuele effecten op de foto is er van de typische rode gloed op Mars niet veel meer te zien en zou het beeld net zo goed op de Aarde kunnen gemaakt zijn.

(lees verder onder de foto)

Een selfie van de Curiosity. Foto: AP

Vanop een hoogte van 327 meter is onder meer een krater te zien, die volgens de NASA tussen de 3,5 en 3,8 miljard jaar oud is en een diameter van 154 kilometer telt. Dankzij de dunne atmosfeer boven de planeet, kunnen we in de achtergrond zelfs een berg vanop tachtig kilometer afstand zien. Voorts toont het panoramabeeld ook enkele plaatsen waar de Curiosity tot dusver geweest is tijdens zijn tocht die intussen al meer dan tweeduizend dagen bezig is:

(lees verder onder de video)

Video: NASA

NASA is erg opgetogen met de beelden. “Hoewel Curiosity al vijf jaar aan het klimmen is, is het de eerste keer dat we konden terugkijken op de missie die achter ons ligt”, zegt projectleider Ashwin Vasavada. Curiosity is zich momenteel aan het voorbereiden op een nieuw project. De verkenner zal binnenkort boorwerkzaamheden uitvoeren in de ondergrond, om de resultaten nadien zelf te analyseren.