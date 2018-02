Nachtmerrie voor velen: Marie-Rose (66) zit vijf uur vast in lift van rusthuis

Politie, gerecht, zelfs de cel vermiste personen was al opgetrommeld om de vermiste Marie-Rose Berti (66) te zoeken toen die deze week spoorloos verdween uit het OCMW-rusthuis van Houdeng-Goegnies. Uiteindelijk werd ze vijf uur later toch gevonden. In de lift. Al die tijd zat ze daar opgesloten maar had ze geen kick gegeven.

Stéphanie, de dochter van Marie-Rose, begrijpt nog altijd niet hoe het is kunnen gebeuren. Maar ze verwijt de directie of het personeel van het rusthuis weinig. Haar mama heeft de ziekte van alzheimer en het OCMW-rusthuis is niet aangepast aan zulke patiënten. In afwachting dat ze naar een ander rusthuis met een meer gespecialiseerde afdeling kon, verbleef ze overdag in Les Aubépines in Houdeng-Goegnies (La Louvière). Maar ’s nachts sliep ze thuis.

Afgelopen woensdag werd groot alarm geslagen toen de vrouw, die vaak op wandel ging, vermist bleek te zijn.

Om 15 uur was haar dochter Stéphanie nog bij haar op bezoek, toen die een half uur later vertrok, verdween ook Marie-Rose. Haar familie lanceerde zelfs een oproep via sociale media met de vraag of iemand haar had gezien. Zonder resultaat.

“Er zijn afspraken gemaakt met de politie over wat er allemaal moet gebeuren in geval een van onze gasten zou verdwijnen. De procedure werd onmiddellijk in gang gezet en alle diensten werden verwittigd. In eerste instantie werden in en rond het rusthuis gezocht. Maar toen de avond viel en het donker werd, werden we toch echt ongerust en is de zoekactie uitgebreid”, zegt OCMW-voorzitster Colette Burgeon van La Louvière.

Urenlang werd in en rond het rusthuis gezocht. Foto: Lameuse

Het personeel van het rusthuis zocht mee. In elke kamer, in de tuin en ze klopten op alle liftdeuren. Maar ze kregen geen gehoor.

Er was die dag een privéfirma aan het werk geweest aan de liften. Omdat de technieker niet alle wisselstukken bij had en de volgende dag moest terugkeren, blokkeerde hij een van de liften. Dat moet zo, voor de veiligheid.

Vijf uur nadat ze voor het laatst was gezien liep een bejaardenverzorgster een tweede keer langs de liften en klopte op de deur. Plots hoorde ze iets. Toen de deur werd geopend, ontdekte ze Marie-Rose. Veilig en gezond. Ze was niet eens erg aangedaan door het feit dat ze daar zo lang opgesloten had gezeten.

Ook de technieker begreep niet hoe de vrouw in de lift was geraakt.

Stéphanie heeft waarschijnlijk een nieuw rusthuis gevonden voor haar mama. In afwachtig dat ze daar haar intrek kan nemen, blijft ze voorlopig thuis.