Anderlecht-flop verlaat Italiaanse rode lantaarn en maakt ‘promotie’

Kent u Samuel Armenteros nog? De Zweed speelde ooit zeven wedstrijden voor Anderlecht maar werd vrij snel weer doorgestuurd. Na een zwakke periode in Italië trekt de 27-jarige aanvaller nu de Atlantische Oceaan over.

De Amerikaanse transfermarkt opent pas over vijf dagen zijn deuren aangezien het seizoen in de MLS pas op begin maart van start gaat. Maar volgens Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio is de deal rond: Armenteros verlaat Benevento voor de Portland Timbers. De Zweed wordt door de rode lantaarn uit de Serie A verhuurd, maar de MLS-club heeft een aankoopoptie.

Armenteros maakte dit seizoen nog maar negen optredens voor Benevento, dat zijn eerste veertien wedstrijden van het seizoen verloor en zo een pijnlijk record neerzette. Hij scoorde daarin één doelpunt. De Zweed was pas afgelopen zomer naar Italië getrokken na een jaartje bij zijn ex-club Heracles. Daarvoor speelde hij bij Qarabag en Willem II.

Van de Serie A naar de MLS? Dat lijkt een degradatie voor Armenteros, maar in dit geval is het een soort van promotie. Zoals gezegd stevent Benevento af op de Serie B terwijl de Timbers vorig seizoen de Western Conference wonnen in de VS. Al gingen ze in de kwartfinale van de play-offs wel onderuit tegen Houston Dynamo.