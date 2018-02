Hein Vanhaezebrouck ongewoon kritisch na mercato: “Anderlecht moet bijna gaan bedelen bij andere clubs”

Het was niet de transfermarkt waar Anderlecht op gehoopt had. Dat werd donderdag al gezegd door manager Herman Van Holsbeeck en vandaag herhaald door trainer Hein Vanhaezebrouck. “Dat is maar van één ding het gevolg: een verkoop op het verkeerde moment”, aldus een ongewoon kritische HVH.

LEES OOK (N+): Vandenbempt voorspelt nog onrust bij Anderlecht: “Coucke is geen grote fan van Vanhaezebrouck”

“Er is eigenlijk niet veel gebeurd”, begon Vanhaezebrouck zijn betoog. “Het was duidelijk dat we andere plannen hadden. En dat er interessante pistes waren. We moesten ook iet doen. Ik vond dat we offensief voor nieuwjaar niet evenwichtig gewapend waren, met teveel spelers van hetzelfde type. We hadden bovendien twee spelers laten vertrekken, dan viel Onyekuru uit met een blessure en nu is ook Hanni weg. Ik wilde hem niet weg maar dat moest blijkbaar om iets te kunnen doen.”

“Al is het uiteindelijk dus heel weinig geworden”, stelt de trainer van Anderlecht. “De situatie is wat ze is. We hadden veel minder mogelijkheden dan ik dacht en waren met de handen gebonden. Dat zie je aan de dossiers waarmee we bezig waren. Je kan een speler dan niet halen door die reden en andere clubs hebben die remmingen niet. Anderlecht… En nu moet ik opletten wat ik zeg. Anderlecht moet bijna gaan bedelen bij andere clubs om mee te gaan in ons verhaal.”

Foto: Photo News

Lijden

“Soms lukt dat maar zoiets verwacht men niet van een club als Anderlecht. Dan zeggen ze ook: sorry, dat doen we niet. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Mitrovic. Hij was hier maar dan verandert er weer iets en moet je gaan hopen dat ze het doen voor minder. Logisch dat dit niet gebeurt. “Ik kan het een beetje vergelijken met mijn periode bij Racing Genk. Daar werd mij ook heel veel beloofd, maar daar bleek uiteindelijk ook geen geld te zijn.”

“Al heeft Herman Van Holsbeeck er alles aan gedaan om dossiers waar we mee bezig waren te realiseren, maar het was niet altijd mooi om te zien hoe een mens kan lijden onder de situatie. Ik moet gaan werken met de groep die ik heb en ga nog wel wat jongeren doorschuiven. Als dat zo doorgaat, hebben we binnenkort de jongste kern van het land. Ik heb nu al een hele tafel met beloften, voordien waren er dat twee. Dat is het gevolg van slechts één ding: een verkoop op het verkeerde moment. Dat was nefast gebleken voor wat er kon gebeuren.”

LEES OOK: Anderlecht koos door dreigende deadline Markovic uit lijst met aanvallers die ze op twee uur konden halen

Markovic en kapitein Dendoncker

Anderlecht haalde op de laatste dag van de mercato wel Lazar Markovic in huis. “Ik denk dat we nog vier of vijf weken zonder hem zullen zitten”, stelt Vanhaezebrouck. “Hij heeft een heel grote achterstand en is conditioneel nog niet klaar om te spelen. Er is dus veel werk aan, maar we hopen dat hij snel progressie kan maken. Hij kan op verschillende posities spelen, maar moet snel op niveau geraken.”

“Dendoncker? “Hij traint goed en begrijpt de situatie. Er was op het einde van de transferperiode nog een bod, maar dat ging niet meer. De club gaat binnenkort met hem samenzitten om een oplossing te zoeken voor zijn toekomst. Ik voel geen mentaal probleem bij hem en hij blijft gemotiveerd. Dendoncker wordt ook mijn nieuwe aanvoerder. En Morioka? Hij kan net achter de spitsen spelen, maar is wel een andere speler dan Hanni was. Zijn cijfers waren geweldig.”

Vanhaezebrouck haalde niet voor het eerst nog eens uit naar de supporters van paars-wit. “Ze moeten ons aanmoedigen in plaats van uitfluiten. Alles wat rond het terrein gebeurt, levert in Brugge punten op. Dat is bij ons niet het geval. Ik hoop dat de supporters onze situatie begrijpen en tijdens de komende wedstrijden achter ons zullen staan.”

Bekijk hier de volledige persconferentie van Hein Vanhaezebrouck in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen rode lantaarn KV Mechelen: