Brussels Airlines waarschuwt voor mails waarin je vliegtickets kan winnen: “Niet op klikken”

Sinds enkele dagen doen er opnieuw valse mails van Brussels Airlines de ronde. En ook al lijkt het telkens een aantrekkelijk aanbod, toch roept de luchtvaartmaatschappij op om niet door te klikken.

“Brussels Airlines viert het succes graag samen met jou en daarom hebben we een wedstrijd waarbij onze klanten (2) vliegtickets kunnen ontvangen”, klinkt het in een mail die er heel erg geloofwaardig uitziet. In een tweede mail die rondgaat hoef je zelfs niet meer mee te doen aan een wedstrijd: daar krijg je gewoon twee tickets als je doorklikt op de mail.

Foto: rr

Maar opgelet: het gaat telkens om een zogenaamde phishing-mail. Dat bevestigt ook Brussels Airlines op zijn Facebook-pagina. “Wees er jullie van bewust dat er valse mails met onze naam de ronde doen. We raden jullie aan om niet door te klikken en geen persoonlijke informatie door te geven”, luidt het in de waarschuwing.

Bankgegevens

Het is niet de eerste keer dat je zogezegd gratis tickets kan winnen van een vliegtuigmaatschappij. Afgelopen zomer ging er op Facebook een wedstrijd de ronde waarmee je KLM-tickets kon winnen. Pure oplichterij, zo bleek. Tientallen deelnemers waanden zich de gelukkige winnaar van gratis tickets en contacteerden KLM, waar ze vernamen dat het om een vals bericht ging.

Wie toch doorklikt op zo’n phishing-mail, komt op een formulier terecht waarbij je persoonlijke gegevens moet invullen. Soms zijn dat je adresgegevens, maar vaak zijn dat ook bankgegevens. Cybercriminelen verkopen die gegevens vervolgens door aan spammers op de zwarte markt. Hun hoofddoel is doorgaans geld verdienen met jouw gegevens.